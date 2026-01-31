Seneler sonra İstanbul'da konser maratonuna başlayan Tarkan, hayranlarıyla buluşmaya devam ediyor.

Türkiye'nin megastarı, konser serisinin yedinci gecesinde dün Volkswagen Arena'da yine unutulmaz anlar yaşattı.

Sinem Kobal-Kenan İmirzalıoğlu çifti, Didem Balçın, Vuslat Doğan Sabancı, Furkan Andıç, Afra Saraçoğlu, Ali Sunal-Nazlı Sunal çifti, Zeynep Bastık ve sevgilisi Serkay Tütüncü gibi isimler de konsere gelenler arasındaydı.

"HER ŞEYİN BİR İLKİ VARDIR"

Bu arada Tarkan bu sefer sahnede talihsiz bir an yaşadı. Dans ettiği sırada elindeki mikrofon seyircinin bulunduğu alana fırladı.

Sanatçı "Vay be, her şeyin bir ilki vardır. Sahnede mikrofon da düşürmüş olduk. Mikrofon bile kaçtı benden. 'Yeter yoruldum' dedi bana" ifadelerini kullandı.

Mikronun fırladığı sırada Tarkan'ın yüz ifadesi dikkat çekti.