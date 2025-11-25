Tarkan'ın altı yıl aradan sonra ocak ayında vereceği İstanbul konseri öncesinde bilet krizi yaşanmaştı.

Sanatçının "16-17-20 ve 23 Ocak'ta Volkswagen Arena'da buluşuyoruz" sözlerinin ardından biletlerin satışa çıktığı site çökmüş, biletler tükenmişti.

Hayranları isyan edince Megastar da güzel bir haber vermişti. Hitt Prodüksiyon organizasyonuyla Volkswagen Arena'da konser vermeye hazırlanan sanatçı, sosyal medyada yaptığı paylaşımda 24, 27, 30 ve 31 Ocak tarihlerinde 4 konser daha vereceğini açıklamıştı.

TÜM BİLETLER TÜKENDİ

Son dört konserin biletleri de satışa çıktığı gün tükendi.

Tarkan'ın bu ilgiden sonra takvimine bir kez daha yeni konserler ekleyip eklemeyeceği merak edilirken, bugün yeni bir açıklama yaptı.

Sanatçı 8 konserin tamamının biletlerinin tükendiğini, "İlginiz için çok teşekkürler. Konserlerin heyecanı şimdiden sardı içimi. Görüşmek üzere" notuyla duyurdu.

8 konserde 52 bin hayranı ile buluşacak Tarkan'ın biletleri 1522 TL ile 12 bin 600 TL arasında satışa çıkmıştı.