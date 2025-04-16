Megastar lakaplı sanatçı Tarkan'ın Antalya'da yaşayan annesi Neşe Tevetoğlu geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
HABERİ ALIR ALMAZ TÜRKİYE'YE DÖNDÜ
Avrupa turnesi için Almanya'da olan Tarkan, acı haberi alır almaz İstanbul'a geldi.
Neşe Tevetoğlu, yarın İstanbul'da yapılacak cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.
Tarkan'ın cenaze sonrası turne programında değişiklik yapıp yapmayacağı ise henüz bilinmiyor.
BİR SÜREDİR TEDAVİ GÖRÜYORDU
Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu'nun bir süredir sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, ailesi ve yakın çevresi yaşanan kayıpla derin bir üzüntü yaşadı. Tarkan'ın, annesinin vefat haberini alır almaz büyük bir üzüntüyle hastane yetkilileriyle görüştüğü ve vakit kaybetmeden Türkiye'ye hareket ettiği belirtildi.