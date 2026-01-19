Tarkan 7 yıl aradan sonra İstanbul'da sahne aldı. Sanatçı, Volkswagen Arena'da verdiği konserler ile hayranlarına unutulmaz anlar yaşattı.

İlk konsere 1997'de çıkardığı 'Ölürüm Sana' şarkısıyla başlayan Tarkan, ardından 'Dudu' şarkısını seslendirdi. Sahnede kısa bir konuşma yapan Türkiye'nin Megastar'ı "Sen başkasın İstanbul, eşin benzerin yok. Affedin beni, bu kadar yılları araya koymamalıydım" dedi.

Konser serisinin ikinci gününe de 'Ölürüm Sana' şarkısıyla başlayan Tarkan, 'Dudu', 'Sevdanın Son Vuruşu', 'Şerbetli', 'Acımayacak', 'Sen Başkasın' ve 'Ay'ın aralarında olduğu şarkılarını seslendirdi.

"KOLTUKLA AŞK GÜNÜM"

İki gün üst üste sergilediği performansın ardından sanatçı dinlenmeye çekildi. Konser yorgunluğunu üzerinden atmaya çalışan Tarkan, Tarabya'daki ev halini esprili bir dille sosyal medyada takipçileriyle paylaştı: "İki konser sonrası yan gelip yatma günüm. Koltukla aşk günüm."