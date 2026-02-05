Orhan Gencebay'ın hayat arkadaşı Sevim Emre sosyal medya paylaşımlarındaki filtre kullanımıyla sık sık gündem olmaya devam ediyor.

Instagram'da filtreli kareleri nedeniyle eleştirilen Emre, geçenlerde 'Gel Konuşalım' programına bağlanarak, "Fotoğraflarımda çok az filtre kullanıyorum. Sadece tek bir program kullanıyorum. Siz yapmıyor musunuz?" sözleriyle kendisini savunmuştu.

Eleştirilerin devam etmesi üzerine 80 yaşındaki Emre, Instagram hesabından yeni bir paylaşım yaparak sert bir mesaj vermişti.

"Meyve veren ağaç taşlanır" diyerek kendisini eleştirenleri mutsuz ve öfkeli olmakla suçlayan Emre, "Ben insan doğup insan kalabilmişim, ama bazıları insan kalamamış" ifadelerini kullanmıştı.

81 yaşındaki Sevim Emre tüm olumsuz yorumlara rağmen filtreyi yine abarttı.

Dün akşam Orhan Gencebay ile Tarkan'ın konserine giden Sevim Emre, sahne öncesi sanatçıyı kuliste ziyaret etti ve fotoğraf çekildi. Bunu yaparken de filtreyi yine ihmal etmedi. 52 yaşındaki Tarkan'ın yanında genç kaldı.