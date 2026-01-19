Tarkan, yedi yıllık bir aranın ardından İstanbul’da verdiği konserlerle yeniden hayranlarının karşısına çıktı. Ünlü sanatçının sekiz konserden oluşan özel serisinin ilk gecesi yoğun ilgiyle karşılanırken, geceye çok sayıda ünlü isim de katıldı. Konseri izleyenler arasında Mabel Matiz’in bulunması dikkat çekti.

Sahneye çıkan Tarkan, konser sırasında kalabalıkta yer alan Mabel Matiz’e seslenerek duygusal ifadeler kullandı. Sanatçı, yakın arkadaşına hitaben şu sözleri söyledi:

“Canım arkadaşım, hoş geldin. Seni burada aramızda görmek ne güzel. Seni çok seviyorum, her şeyinle olduğun gibi. Tüm desteğimizle, kalbimizle yanındayız her zaman. Bu şarkıyı da sana söylüyorum o zaman.”

Bu sözlerin ardından Tarkan, sevilen şarkılarından “Hepsi Senin mi?”yi Mabel Matiz’e ithaf ederek seslendirdi. Salondaki izleyiciler, bu anları uzun süre alkışladı.

JESTE DUYGUSAL PAYLAŞIMLA KARŞILIK VERDİ

Tarkan’ın sahnedeki bu anlamlı jesti, Mabel Matiz’ten duygusal bir paylaşımla karşılık buldu. Mabel Matiz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Altın yürek. Sevgi dolu, vicdanlı, eşsiz yürek. Sana tanıklık edebildiğimiz için hepimiz çok şanslıyız. Sen bir efsanesin. Bizi bir kez daha mest ettin, şifalandırdın, ruhumuzu hafiflettin. İyi ki varsın canım Tarkan.”

NE YAŞANMIŞTI?

Mabel Matiz, “Perperişan” adlı şarkısının sözleri nedeniyle “müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etmek” suçlamasıyla 9 Ocak’ta hakim karşısına çıkmıştı. Duruşma sırasında, şarkı sözlerinin “bir kadın tarafından bir erkeğe mi söylendiği” yönünde yöneltilen soruya sanatçı tepki göstermişti.

Mahkemede verdiği ifadede Mabel Matiz, şarkılarında herhangi bir art niyet bulunmadığını vurgulayarak şu sözleri dile getirmişti:

“Bu şarkılarda bir art niyet yoktur. Sanatçı duruşum ortadadır. Çocuklar ve gençler benim için çok önemlidir. Onlar için sakıncalı bulduğum şarkı sözlerini konserlerde değiştirerek söylüyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum.”