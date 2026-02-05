

Tarkan, 7 yıl aradan sonra 10 konserlik bir seri ile İstanbul'da hayranlarıyla buluştu. Volkswagen Arena'da gerçekleşen konserler, önceki akşam sona erdi.

Her konser gecesinde enerjisi, sahne performansı ve şarkılarıyla hayranlarına unutulmaz anlar yaşatan Tarkan, final konserinde de bir sürpriz yaptı.

"BABA BİR MİSAFİRİM VAR"

53 yaşındaki şarkıcı, kendisini izlemeye gelen Orhan Gencebay'ı şu sözlerle selamladı:

"Locaların birinde baba bir misafirim var benim. Orhan Gencebay... Orhan Baba hoş geldin, sefalar getirdin. Büyük üstad, her şarkısı olay. Müthiş."

Ardından Orhan Gencebay'ın 'Hatasız Kul Olmaz' şarkısını söyleyen Tarkan'a usta sanatçı da bulunduğu locadan eşlik etti.

O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Tarkan konserlerinin bazılarında Cem Yılmaz, Sibel Can, Ata Demirer ve Ajda Pekkan'ı sahnesinde ağırlamış, kendisini dinlemeye gelen meslektaşlarını da selamlamıştı.