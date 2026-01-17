Tarkan uzun bir aranın ardından İstanbul'da vereceği sekiz konserin ilki için dün akşam Volkswagen Arena'da sahneye çıktı.

Konsere 1997'de aynı adla albümünü çıkardığı 'Ölürüm Sana' şarkısıyla başlayan Tarkan ardından 'Dudu' şarkısıyla devam etti.

"SEN BAŞKASIN İSTANBUL"

53 yaşındaki şarkıcı, bir ara sahnede hayranlarına şöyle seslendi:"Sen başkasın İstanbul, eşin benzerin yok. Affedin beni, bu kadar yılları araya koymamalıydım."

ÜNLÜLER AKIN ETTİ

Yoğun ilgi gören konserde Tarkan’ı Ezgi Mola, Burçin Terzioğlu, Selin Şekerci, Sedef Avcı, Esra Erol, Merve Dizdar, Meriç Ara, Serkan Keskin ve Arzu Sabancı dahil çok sayıda ünlü isim dinledi.

"HASTASIYIM"

3 saat boyunca sahnede kalan ve şarkılarını sevenleriyle tek bir ağızdan söyleyen Megastar'ın konserinden kareler sosyal medyada paylaşıldı. Oyuncu Ezgi Mola da konserden yaptığı paylaşımlardan birine "Hastasıyım" notunu düştü.

Sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendiren sanatçı 19, 20, 23, 24, 27, 30 ve 31 Ocak'ta Volkswagen Arena'da konser verecek.

BİLETLER 45 DAKİKADA TÜKENMİŞTİ

Yoğun ilgi nedeniyle Tarkan'ın ilk dört konserinin biletleri 45 dakikada, sonraki dört konserin biletleriyse bir saatte tükenmişti.