Megastar Tarkan’ın 7 yıl sonra İstanbul’da sahneye çıktığı konser serisinin üçüncü gecesinde yaşanan sürpriz, geceye damgasını vurdu. Cem Yılmaz’ın sahneye çıkışı, esprileri ve danslarıyla izleyicilere unutulmaz anlar yaşatırken, ikilinin yaptığı beklenmedik düet kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Uzun bir aranın ardından İstanbul’daki konserleriyle hayranlarıyla buluşan Megastar Tarkan, bu özel seriyle bir kez daha büyük coşku yarattı. Volkswagen Arena’da düzenlenen konserlerin üçüncü gecesinde (20 Ocak 2026), seyircileri şaşırtan ve çok konuşulan bir sürpriz yaşandı.

SALONU KAHKAHAYA BOĞDU

Tarkan’ın yakın arkadaşı olan ünlü komedyen Cem Yılmaz, bu özel gecede sahneye çıkarak izleyicilerin karşısına geçti.

Tarkan bandanası takarak sahneye gelen Cem Yılmaz, “Kuzu Kuzu” adlı şarkıda Tarkan’a eşlik ederken, kendine özgü dans hareketleri ve esprileriyle salonu kahkahaya boğdu. İkilinin birlikte şarkı söylediği anlarda seyirciler de alkışlar ve tezahüratlarla bu sürprize coşkuyla eşlik etti.