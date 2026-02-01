İstanbul’daki konser maratonunu sürdüren Tarkan Volkswagen Arena’da 7’nci konserini verdi.

Mert Fırat – İdil Fırat Sinem Kobal – Kenan İmirzalıoğlu, Didem Balçın, Mert Fırat – İdil Fırat çifti, Vuslat Doğan Sabancı, Pervin Ersoy, Bilge Kuru, Furkan Andıç, Ömür Gedik, Afra Saraçoğlu, Ali Sunal – Nazlı Sunal çifti ile Zeynep Bastık ve sevgilisi Serkay Tütüncü gibi isimler konsere gelenler arasındaydı.

'BİZE İYİ GELİYOR'

Habertürk’ten Nazif Şahin Karpuz’un haberine göre Sinem Kobal – Kenan İmirzalıoğlu konser öncesi soruları yanıtladı. Çift “Çok heyecanlıyız. Kenan’ın çekimlerine iki haftadır denk getirmeye çalışıyoruz. Her konseri muhteşem geçen çok özel bir sanatçı. Kendisini çok seviyoruz. Onu dinlemek hepimize iyi geliyor” dedi.

Serkay Tütüncü Oyuncu sevgilisi Serkay Tütüncü ile konsere gelen Zeynep Bastık ise “Heyecandan öleceğim. Haftalardır bugünü bekliyorum. İlk Tarkan konserim. Kemerime bakar mısınız, kendim yaptığım bir kemer. İstediğimiz gibi oldu” diye konuştu.

'ÇOCUKLUĞUMUN AŞKI'

Afra Saraçoğlu da konserdeydi. “İlk defa Tarkan konserine geldim” diyen oyuncu “Çok heyecanlıyım. Bütün enerjimi atmaya geldim. Benim çocukluğumun aşkı” açıklamasını yaptı.

'ÇOK HAYRANIZ'

Ali Sunal ve Nazlı Sunal çifti de Tarkan’ı izlemeye geldi. İkili “Çok heyecanlıyız. Çok hayranıyız. Tarkan’ın yaptığı her şeyi çok beğeniyoruz. Tarkan’ın her konserinde olmaya çalışıyoruz” dedi.