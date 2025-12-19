Megastar Tarkan, mayıs ayında yayınlanan ve büyük beğeni toplayan 'Dönmüyor Giden' adlı parçasının ardından, sevenlerini bu kez 'Anılarla Yaşamak' ile buluşturdu.

Tüm dijital müzik platformlarında dinlenebilen yeni single şimdi, İstanbul'un duygusal ruhunu, yapay zeka ile Tarkan tarzında yansıtan klibiyle de çok konuşulacak.

Yapımcılığını Hitt Müzik Prodüksiyon'un, dijital dağıtımını ise DMC'nin üstlendiği 'Anılarla Yaşamak'ın; sözleri Aysel Gürel, müziği Tarkan, düzenlemesi ise Ozan Çolakoğlu imzası taşıyor.

Tarkan uzun bir aranın ardından ocak ayında ise Volkswagen Arena’da vereceği konser serisiyle hayranlarının karşısına çıkacak.