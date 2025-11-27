Kanal İstanbul inadı nedeniyle Sazlıdere Barajı’nın içinde kalan son bir yudum suyun gölgesinde inşaatlar yükseliyor, tarlalar satışa çıkarılıyor. Dozerlerin neredeyse aralıksız çalıştığı, kamyonların tozu dumana katarak hafriyat taşıdığı Sazlıdere Barajı havzasındaki TOKİ inşaatlarında bazı binaların dış cepheleri tamamlandı. Konut sayısının 3’e katlanarak 70 bine ulaşması bekleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yapılan operasyonla birlikte yeniden canlandırılmaya çalışılan Kanal İstanbul projesinde, TOKİ’nin hazine arazilerine inşa ettiği 24 bin konutluk yeni proje hızla ilerliyor. Bölgede emlakçılık yapan Ömer Alperen, vatandaşların kendi arsalarını da satmaya başladığını belirterek, 26 bin konutluk yerin tarladan, arsaya dönüştürüldüğünü açıkladı.

DSİ DEVREDE

Alperen, “İnşaatlar 1.20 emsal+5 kat olarak belirlendi. Yenişehir Yapı Rezerv Alanı’nda, imar planıyla Hacımaşlı’daki tarla vasıflı araziler arsa oldu. Sazlıbosna mevkiinde ise henüz 10 bin konutluk alana geçilmedi. Buraya da ileride 70 bin konuta kadar çıkılacak. Kamu arazileri büyük bir yatırım fırsatı sunuyor. 3-4 ay içinde imarının tamamen hayata geçmesi öngörülüyor” açıklamasını yaptı.

Alperen, İSKİ’nin bu inşaatları ‘kaçak yapılaşma’ statüsüne aldığının hatırlatılması üzerine “Daha önce Baklalı’da 3 bin 500 haneye İSKİ su götürmemişti. Teslim tarihleri uzamış, Bakanlık ile belediye anlaşamayınca devreye Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) girmiş ve altyapı işlemlerini tamamlamıştı. Burada da anlaşma olmazsa aynı yöntem uygulanacak” diye konuştu. İSKİ, Kanal İstanbul bölgesindeki konutlara su altyapısını sağlamayacağını açıkladıktan sonra İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa gözaltına alınmış ve ev hapsine çarptırılmıştı.

‘Kulübe bile koyamazsınız denetimler çok sıkı’

Sazlıdere’deki inşaatların yasal dayanağı sorgulanmaya devam ediyor. İBB’ye yönelik operasyonlar kapsamında tutuklanan Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Nuri Cem Ceylan, bu konutların yapılmasının yerli ve yabancı yatırımcıların köylülerden çok ucuza aldığı arazilere imar izni gelmesini de meşrulaştıracağını söylemişti.

Emlakçı Ömer Alperen ise “Şu anda hak sahipleri kendi haklarını devredebiliyor. 3+1 daireler için hak sahipleri 1.6 milyon TL’ye kadar ‘hava parası’ alıyor. 3 yıl sonra tapu devri yapılacak. Yenişehir Yapı Rezerv Alanı’nda şu an kulübe bile koyamıyorsunuz, çok sıkı denetim var” ifadesini kullandı.

Tabelalara rağmen inşaat

Sazlıdere’deki inşaatları SÖZCÜ TV yerinden haberleştirdi. İnşaat alanının yaklaşık 150 metre yakınında ‘ekilidir, girilmez’ yazısı olan bir tabela bulunuyor. Ancak hemen birkaç adım ötesinde ise çok katlı beton bloklar yükseliyor. Aynı şekilde İSKİ’nin ‘Yapılaşmaya izin verilmemektedir’ tabelaları da sahada duruyor, ancak manzara tam tersini söylüyor. Haberde, Sazlıdere için “En önemli su kaynaklarından biri, Kanal İstanbul için tasarlanan yeni yerleşim modelinin ilk örneğine dönüştürülüyor” denildi.