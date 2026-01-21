Hava sıcaklıkları hızla düştü Türkiye'nin dört bir yanından zorlu hava şartlarına karşı mücadeleye dair gelişmeler yaşanmaya başladı. Adana'da narenciye üreticilerini tüm gece ayakta tutan hava şartlarının etkisi, tarlalara kurulan pervanelerle hafifletilmeye çalışlıyor. Sistem aktif olduğu anda ürettiği rüzgarla geniş bir etki alanına ulaşıyor ve tarım işçileri güneşin ilk ışıklarına kadar pervanelerin çalışır durumda olup olmadığını kontrole devam ediyor.

FARKLI YÖNTEMLER İŞE YARAMADI, PERVANE KURTARICI OLDU

Zorlu hava şartlarından en düşük zararla kurtulmak için çeşitli yöntemler deneyen narenciye üreticileri en uygun korunma yönteminin pervaneler olduğunu söylüyor. Yıllardır Adana'nın Yüreğir ilçesinde narenciye üreticiliği yapan Hüseyin Gençdal, sabaha kadar nöbet tuttuktan sonra konuyla ilgili "Ürünleri korumak için lastik ve pamuk balyası yakılıyordu. Buradan çıkan dumanın havayı ısıtması sağlanırdı. Ancak bunları şu an kullanmıyoruz." açıklamasında bulundu.

SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?

Adanalı çiftçi Hüseyin Gençdal, pervanelerin çalışma prensibini de anlattı; "Pervaneler rüzgar yapıyor. Rüzgar yaptığı sürece de çiğ düşmüyor. Çiğ düşmeyince de ağaçlarda buzlanma olmuyor. Pervaneler soğuk havayı dağıtıyor. Böylece ürünleri korumuş oluyoruz." ifadelerini kullandı.