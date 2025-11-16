Ağustos aylarında başlayan ve ekim itibarıyla hasadı sona eren acı biberler için çiftçiler yeniden tarlalara döküldü.



Toplanan ve haftalardır muhafaza edilen biberler, kurutmalık olarak ayrılmak üzere tarlalara yerleştirilen muşamba örtülerin üzerine serilirken, çiftçiler ise ayıklama işlemi sırasında zor anlar yaşadı.





BİBERE DOKUNAN GÖRME KAYBI YAŞADI



Hatay'ın Samandağ ilçesinde acı biberleri kurutmak için toplanan çiftçiler, biberdeki acı nedeniyle zor anlar yaşamamak için eldiven giyerek mesaiye başladı.



Oldukça titiz davranılmasına rağmen, uzun saatler süren mesai sırasında istemsiz olarak ellerini vücutlarıyla temas ettiren çiftçiler, göz yaşarması ve geçici süreyle görme kaybı yaşadı.





Bu yıl geride kalan biber hasadından memnun olduklarını belirten üretici Neriman Fethiye, kurutulan biberlerin Türkiye'nin yanı sıra dünyanın dört bir yanına gönderildiğini belirterek, "Ekim alananı her yıl artırıyoruz. İki katı toplasak onlar da satılır" ifadelerini kullandı.