Tarsus Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimler sırasında, Yenice Mahallesi D-400 karayolu üzerinde hususi bir araç içerisinde 25 kasa ve poşetlenmiş halde çeşitli türde balıkların satışa hazır hale getirildiği tespit edildi.
ŞAHISLARA CEZAİ İŞLEM UYGULANDI
Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarma Motosiklet ve Yenice Jandarma Asayiş Timleri tarafından söz konusu şahıslara idari yaptırımlar uygulanırken, balıkların taşındığı hususi araca, “motorlu araç tescil belgesinde belirtilen amacın dışında kullanmak” ve “bu şekilde trafiğe çıkmasına izin vermek” ihlalleri nedeniyle 15 gün süreyle trafikten men edildi. Sağlıksız şekilde satışa sunulan balıklara, zabıta ekiplerince el konuldu.
750 KİLOGRAM BALIK İMHA EDİLDİ
750 kilogram balık, Tarsus Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince Aladağ Bölgesi Çöp Arıtma Tesisi’nde imha edildi. Halk sağlığını korumak adına denetimlerin aralıksız devam edeceği bildirildi.