Balıkesir Büyükşehir Belediye Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın AKP'ye geçeceği iddiası gündemdeki yerini korurken, Halk TV'ye konuşan Ahmet Akın, "Partimdeyim, CHP’deyim. saat 14:00’te belediye meclis toplantısının açılışında konuşmamı dinlemenizi tavsiye ediyorum" dedi.

"GERÇEKTEN İNANAMIYORUM"

Akın, daha önce de açıklama yaptığını belirtti. Akın, CHP'de üç dönem milletvekilliği ve parti yöneticiliği yaptığının altını çizip, "Yazılanlara gerçekten inanamıyorum" dedi. Akın, Balıkesir'de de 78 yıl sonra yerel seçimi kazandıklarının vurgulayıp şunları ifade etti:

"Ben defalarca açıklama yaptım. CHP’nin üç dönem vekillik yaptım. Altı yıl Genel başkan yardımcılığını yaptım. 78 yıl sonra Büyükşehir belediyesini kazandık. Elbette ben Cumhuriyet Halk Partiliyim. Yazılanlara gerçekten inanamıyorum. Saat 14:00’te meclis toplantımız var. orada açıklama yapacağım. İzlemenizi tavsiye ederim"

NE OLMUŞTU?

AKP eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, 9 Ocak'ta Ahmet Akın'ın AKP'ye geçtiğini öne sürerek sosyal medya üzerinden "Aramıza hoş geldiniz" paylaşımı yapmıştı.

Akın, Umre'de olduğunu belirterek iddiayı yalanlandı.

Bu açıklamaya karşın eski AKP Milletvekili Mustafa Ilıcalı, katıldığı bir TV programında Akın ile telefonda görüştüğünü belirtip, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'a selamlarını ilettiğini söyledi.

Ilıcalı'nın bu açıklamasının ardından AKP iddiası yeniden gündeme geldi.