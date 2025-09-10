Bütçedeki fahiş kamu harcamalarını karşılamak için halkın ödediği vergilere fahiş zamlar sürüyor. Bu zamlardan birisi de Emlak Vergisi’nde görülmüştü.

Bu vergilerdeki fahiş artışa itirazlar sürerken AYM’nin düzenlemeyi iptal etmesi sonrası, rayiç bedellere itiraz süresi 31 Aralık 2025’e uzatıldı.

Normalde 8 Eylül’de sona eren itiraz süresinin uzamasıyla vatandaşlar mahkemelerin yolunu tuttu. Öte yandan CHP milletvekili Adnan Beker’in verdiği kanun teklifinde, bu artışın en fazla yüzde 50 ile sınırlandırılması öngörülüyor.