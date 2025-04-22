Cem Yıldırım

Lidya Garden City Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, Kırklareli Belediyesi Kırklareli Fen Bilimleri karşısında oynadığı play-off 1. maçında "Nasıl doğduğu değil, niye yaşayamadığı" pankartıyla sahaya çıktı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi play-off çeyrek final eşlemelerinin ilk maçında Turgutlu Belediyespor Kırklareli Belediyesi Kırklareli Fen Bilimleri ile oynadığı karşılaşma öncesinde, “Nasıl doğduğu değil, niye yaşayamadığı. Çocuk cinayetlerine ses ver. Kadının bedeni kadının kararı” yazılı pankartla tribünlerdeki yerini aldı.

Maçı tribünden takip eden kadınlar ve gençler de ellerindeki, “Siz önce yeni doğanları yaşatın”, “Kadının bedenine karışmayın, kadın cinayetlerine ses çıkarın”, “Normal doğum diye bir şey yoktur” yazılı dövizlerle tepkisini gösterdi.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, kadınları hedef gösteren her türlü girişime karşı durduklarını belirtti.