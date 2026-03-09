2022 yılında Yunanistan’ın Atina şehrinde evlenen Dila Tarkan ve Dağhan Doğruer, o yıl Ağustos ayında oğulları Luca’yı kucaklarına almıştı. Geçtiğimiz gün müjdeli haber geldi: Çift, ikinci bebeklerini beklediklerini duyurdu. CİNSİYET PARTİSİ SOSYAL MEDYAYI SALLADI Dila Tarkan ve Dağhan Doğruer, aile fertleri ve yakın arkadaşlarının katıldığı bir partide kız bebeklerinin olacağını öğrendi. Dila Tarkan, ultrason görüntüsüyle çekilen aile fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı. Ancak sosyal medyada yorumlar çığ gibi büyüdü: “Bu kadar büyütmeye gerek var mıydı?”

“Anne baba dışında herkese angarya gelen parti”

“O kadar kötü bir cinsiyet partisi olmuş ki daha kötüsünü yapılamazmış”

“Beyazlı sürekli zıplayan, saçma hareketler yapan adam beni sinir etti” SOSYAL MEDYANIN TEPKİSİ KARIŞIK Bazı takipçiler partiyi sevimli bulurken, bazıları organizasyonu abartılı ve gereksiz buldu. Fenomen çiftin ikinci bebek heyecanı, hem sevgi hem eleştiriyle karşılandı.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.