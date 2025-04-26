Ankara Valiliği'nce, Kızılay Konur Sokak'ta akşam saatlerinde üniversite öğrencileri tarafından düzenlenen eyleme ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

-25 Nisan 2025 günü saat 21.00 sıralarında Çankaya İlçemiz Konur Sokak üzerinde yasa dışı eylem yapan 300 kişilik grubun, polisin dağılmaları yönündeki uyarılarını dikkate almayarak yürüyüşe geçmeleri ve polise karşı mukavemet etmeleri üzerine, gruba müdahale edilmiştir. Olayla ilgili olarak 9 Kadın, 21 Erkek olmak üzere toplam 30 kişi gözaltına alınmıştır.

-Bazı basın ve sosyal medya organlarında, 'Erkek polis memurlarının -sözde- kadın bir şahsı gözaltına aldıkları sırada, vücudunun bir kısmının görüldüğü' görsellerin yer aldığı tespit edilmiştir.

-Konu ile ilgili yapılan görüntü incelemelerinde ve çalışmalarda, gözaltına alınan şahsın 1998 doğumlu M.B. isimli erkek şahıs olduğu, eylem sırasında yüzünü kırmızı kaşkol ile kapattığı, şahsın üzerinde kot pantolon, deri ceket ve tişört olduğu tespit edilmiştir. Ancak gözaltı işlemi sırasında ilgili şahsın, polise direnmesi sebebiyle ortaya çıkan görüntülerinde kadın iç giyimi kullandığı anlaşılmıştır.

-Bahsi geçen şahsın daha önce de yasadışı toplumsal eylemlere karıştığı, müstehcen görüntülerin yayınlanmasına aracılık ettiğinden dolayı hakkında devam eden adli davalarının bulunduğu ve 2020 yılında yasa dışı örgüt propagandası yapma suçundan gözaltına alındığı şeklinde kayıtlar bulunduğu tespit edilmiştir.

-Kamuoyunun hassasiyetinin istismar edilerek, kasıtlı olarak yayılan bilgilere itibar edilmemesi önemle rica olunur.