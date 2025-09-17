AKP Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, Elazığ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Fatih Önalan ile kurum personelini ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında yapımı yeni tamamlanan hizmet binasında da incelemelerde bulunan Yıldırım’ın sosyal medya paylaşımı, “teşekkür” ifadeleriyle doluydu.

Ancak bu ziyaret, kamu kurumlarının tarafsızlığına gölge düşüren “siyasi protokol” tartışmalarını da beraberinde getirdi.

ZİYARET DEĞİL SİYASİ VİTRİN

Ziyaret sırasında yeni hizmet binasını gezen Yıldırım, kurumun sunduğu hizmetleri takdir ettiğini belirterek, sosyal medya hesaplarından “misafirperverlikleri ve Elazığ'a sundukları değerli hizmetler” için teşekkür mesajı yayımladı.

Paylaşıma AKP’nin resmî hesapları da etiketlenerek, ziyaret adeta bir parti etkinliği havasına büründü.

DEVLETİN KURUMU PARTİNİN GÖLGESİNDE

Kamu kaynaklarıyla yürütülen hizmetlerin siyasallaştırılmasına yönelik eleştiriler, bu tür ziyaretlerin ardından yeniden gündeme geliyor.

Muhalefet, devlet kurumlarının iktidar partisinin “arka bahçesi” gibi kullanılmasından rahatsız. Elazığ’da çevre ve şehircilik konuları ciddi sorunlar barındırıyor. Betonlaşma, yeşil alan kaybı, dere yataklarına yapılan yapılar ve kentsel dönüşüm projeleri tartışma yaratırken, il başkanının ziyaretinde bu konuların gündeme gelip gelmediği bilinmiyor.