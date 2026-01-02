Baltık ülkesi Letonya, ülkede yaygın şekilde konuşulan Rusçanın kamusal alandaki kullanımını yasaklayan kapsamlı bir düzenlemeyi hayata geçirdi. 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe giren yeni uygulama, hem kamu yayınlarında Rusçanın tamamen kaldırılmasını hem de okullardaki Rusça dil eğitiminin sonlandırılmasını kapsıyor.

NÜFUSUN YÜZDE 40’I RUSÇA KONUŞUYOR

Letonya hükümeti tarafından alınan karar, nüfusun yaklaşık yüzde 40’ının anadili ya da yaygın iletişim dili olarak Rusçayı kullandığı ülkede hayata geçirildi. Russia Today’in aktardığına göre, yetkililer bu adımın, ulusal kimliği güçlendirme ve kamu kurumlarında Letoncanın kullanımını yaygınlaştırma amacı taşıdığını belirtiyor. Ancak uygulamanın, azınlık hakları ve toplumsal uyum açısından yeni tartışmaları beraberinde getirmesi bekleniyor.

MOSKOVA–RİGA HATTINDA YENİ BİR GERİLİM BAŞLIĞI

Letonya’da son yıllarda dil politikaları ve ulusal aidiyet vurguları Rusya ile ilişkiler çerçevesinde daha da sertleşti. Özellikle Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik işgali sonrasında Baltık ülkelerinde artan güvenlik endişeleri, kültürel bağımsızlık ve siyasi ayrışmayı hızlandırdı. Uzmanlara göre, Rusça yayınların kaldırılması ve eğitim sisteminden tamamen çıkarılması, Moskova ile Riga arasında yeni bir gerilim başlığı haline gelebilir.

UZMANLAR: GÜVENLİK KADAR KİMLİK POLİTİKASI DA ETKİLİ

Siyasi analistlere göre bu karar, sadece güvenlik eksenli bir önlem değil; aynı zamanda Letonya'nın kendi kültürel kimliğini koruma ve Avrupa-Atlantik ittifakı ile bağlarını pekiştirme stratejisinin bir parçası. Ancak uygulamanın sahadaki etkileri, özellikle Rusça konuşan azınlık nüfusun tepkisi ve toplumsal dengelere olası yansımaları bakımından önümüzdeki süreçte yakından takip edilecek.