AKP'nin önerisi ile Meclis Başkanlığına sunulan ve kamuda görevli uzman/yönetici statüsündeki 30 binin üzerinde personelin yararlanacağı seyyanen zam düzenlemesi geri çekildi.

Söz konusu teklif ile nitelikli iş gücüne sahip personellerin kamu yerine özel sektöre yönelmesinin önüne geçilmesi amaçlanırken, düzenlemenin 'eşitlik' ilkesine aykırı olması kamuoyunda tepki toplamıştı. Memurların yalnızca küçük bir kısmını kapsayan seyyanen zam teklifinin, komisyon aşamasını tamamlamasının ardından önerge ile TBMM Genel Kurulu'na sunulan Vergi Paketi'ne eklenmesi bekleniyordu.

AKP DÜZENLEMEDEN VAZGEÇTİ



NTV muhabiri Özgür Akbaş'ın haberine göre, dün gece kabul edilen düzenlemeye 30 bin TL'lik seyyanen zam eklemesi yapılmadı. Akbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"30 bin TL seyyanen zam bekleyenlere kötü haber...

Dün Plan Bütçe Komisyonu'nda, üst düzey bürokratlar, yöneticiler ile kariyer personeline 30 bin liraya kadar seyyanen zam öneren teklif kabul edilmişti...

Bugün Genel Kurulda görüşülen Vergi Paketine önerge ile eklenmesi planlanıyordu...

Ancak, CHP, "taşradakiler de yararlansın" dedi, uzlaşma çıkmadı...

Ve Ak Parti, çalışma barışını da bozacağı eleştirileri nedeniyle düzenlemeyi genel kurula sunmaktan vazgeçti.."





