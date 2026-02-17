Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanlığı Kabinesindeki iki koltuk değişmiş, İçişleri Bakanlığı görevine Mustafa Çiftçi, Adalet Bakanlığı görevine ise Akın Gürlek atanmıştı.

Yeni bakanların Meclis'te yemin törenine muhalefet sert tepki gösterirken, TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ'ın yönettiği oturumda yumruklar konuşmuştu. Bozdağ, Yozgat'ta AKP İl Başkanlığını ziyaret ederek, siyaset gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

'MECLİS ERKEN SEÇİM DERSE ERDOĞAN ADAY OLABİLİR'

Meclis'in seçimleri yenileme kararı alması halinde Erdoğan'ın "yeniden aday olmasında anayasal engel bulunmadığını" belirten Bozdağ, şu ifadeleri kullandı.

"Aksine anayasal imkan vardır. Türkiye Büyük Millet Meclisi, ikinci dönem süresi dolmadan önce parlamento seçimlerinin yenilenmesine karar verirse yeniden aday olması ve cumhurbaşkanı seçilmesi, Cumhurbaşkanı'mızın anayasal hakkıdır. Bu takdir, Türkiye Büyük Millet Meclisinindir. Eğer bu imkanı kullanıp bu hakkı Meclis tanımak istediği zaman kimse, 'Bu anayasaya uymaz, bu anayasaya aykırı.' diyemez. Onun için ben inanıyorum ki Türkiye Büyük Millet Meclisi, yeni dönemde de güçlü Türkiye'nin, güçlü, dirayetli, cesur, samimi, milletine ve devletine sevdalı, dünyanın en saygın liderlerinden Recep Tayyip Erdoğan'la yoluna devam etmesinin yolunu açacak ve ona yeni dönemde de adaylık hakkını anayasal imkan çerçevesinde tanıyacak."