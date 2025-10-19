Lisede 4 yıllık eğitim süresinin kısaltılmasına ilişkin hazırlanan düzenleme, çarşamba günü yapılan kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu.



Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in sunduğu taslak çalışmada, 2+2 modelinin detayları paylaşılırken, Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu söz konusu model hakkında olumsuz rapor hazırladı.

ERDOĞAN'DAN VETO: 'ÜZERİNDE BİRAZ DAHA ÇALIŞIN'

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Erdoğan yapılan sunumun ardından hazırlanan modele onay vermedi.

Bakan Tekin tarafından detayları paylaşılan modelde ilk iki yılı tamamladıktan sonra öğrencilerin isterlerse eğitimlerine son verip temel diploma alabilmeleri, tercih etmeleri halinde ise kalan iki yılda mesleki ya da akademik eğitime yönelebilecekleri yer alıyordu.

Kabinede yapılan sunumun ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Taslak üzerinde biraz daha çalışın” dediği öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu kararı almasında eğitimci ve sendikaların eleştirilerinin yanı sıra özellikle Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulunun sunduğu değerlendirme raporunun etkili olduğu ifade ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Politikaları Kurulunun sunduğu raporda 2+2 modelinin, özellikle dezavantajlı bölgelerde eğitimde dışlanma ya da okulu erken terk etme gibi olumsuz sonuçlar doğabileceği uyarısı yapıldı.