Gaziantep'te sabah saatlerinde meydana gelen aile içi kavga cinayetle sonuçlandı. Bir çiftlikte iki kardeş arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kardeşi tarafından tabancayla vurularak ağır yaralanan ağabey, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, Gaziantep'in Sinan Mahallesi sınırları içerisinde yer alan bir çiftlikte sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 24 yaşındaki F.O. ile 26 yaşındaki ağabeyi Fuat Orhan arasında bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma başladı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek arbedeye dönüşmesi üzerine olay kanlı bitti.

14 EL ATEŞ AÇTI

Yaşanan arbede sırasında öfkesine yenik düşen F.O., üzerinde bulundurduğu tabancayı çekerek ağabeyi Fuat Orhan'a ardı ardına 14 el ateş açtı. Vücudunun çeşitli yerlerine çok sayıda kurşun isabet eden ağabey kanlar içerisinde yere yığıldı.

Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kaza yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla özel bir hastaneye sevk edilen Fuat Orhan, burada doktorların yürüttüğü tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KAÇAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Hayatını kaybeden Fuat Orhan'ın cansız bedeni, otopsi işlemleri yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Orhan'ın cenazesi, Nizip ilçesinde defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Olayın ardından kayıplara karışan cinayet şüphelisi F.O. ise jandarma ekiplerinin yürüttüğü hızlı çalışma neticesinde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.