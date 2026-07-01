Aydın'ın Efeler ilçesi Zafer Mahallesi 106 Sokak’ta dün saat 17.30 sıralarında bir sokak gerginliği meydana geldi. Otomobiliyle sokakta ilerleyen bir kadın sürücü, sokağın başında kurulan semt pazarı ile karşılaştı. Aracıyla geri manevra yapma konusunda sorun yaşayan sürücü ile sokakta karpuz sergisi bulunan pazarcı esnafı arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı.

KARPUZLARI EZEREK OLAY YERİNDEN UZAKLAŞTI

Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine sinirlenen otomobil sürücüsü, aracıyla sergide bulunan karpuzların üzerinden geçerek olay yerinden hızla uzaklaştı. Sürücünün karpuzları ezdiği ve sokağı terk ettiği o anlar, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla anbean görüntülendi.

PAZARCI ESNAFI ŞİKAYETÇİ OLDU

Olayın meydana geldiği salı günü, söz konusu pazar alanına araç girişlerinin yasak olduğu öğrenildi. Sürücünün aracıyla tezgahın üzerinden geçmesi nedeniyle ürünleri telef olan ve maddi zarara uğrayan pazarcı esnafı, yaşananların ardından polis merkezine giderek otomobil sürücüsü hakkında şikayette bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.