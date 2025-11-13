Rize'nin Çayeli ilçesindeki Senoz Vadisi'nde yıllar önce yamaç alana kurulan ve faaliyetini tamamlayan taş ocağı, çalışmalar sonucu, enduro ve ATV yarış pistine dönüştürüldü.
Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) tarafından organize edilen Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın 2'nci ayağı, taş ocağında 2 kilometrelik parkurda gerçekleştirildi.
Sert zemin, dik yamaçlar ve doğal engellerin yer aldığı alanda 100'ü aşkın sporcu, kıyasıya mücadele ederken, seyirciler ise motor ve dere sesinin buluştuğu eşsiz atmosfer yaşadı.
Yarışın ardından federasyon ve yerel yönetim yetkilileri, alanın kalıcı pist olarak kullanılmasına ilişkin ortak çalışma başlattı.