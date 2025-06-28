Erzurum’un Oltu ilçesine bağlı Dutlu Mahallesi'nde Oltu taşı çıkarılan bir taş ocağında göçük meydana geldi.
Göçük ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ederken, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi de gelişmeleri yerinde takip etmek üzere bölgeye hareket etti.
Göçükte mahsur kalan işçiler olup olmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Olayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı.