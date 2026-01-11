2025–2026 sezonuna güçlü oyuncu kadrosu ve dikkat çeken hikâyesiyle hızlı bir giriş yapan Taşacak Bu Deniz, yayınlandığı ilk bölümden bu yana izleyicinin ilgisini çekmeyi başardı.

Başrollerini Deniz Baysal ile Ulaş Tuna Astepe’nin paylaştığı yapım, reytinglerdeki istikrarlı başarısını oyuncu performansları ve karakter uyumuyla pekiştirdi.

Dizide Şükriye karakterine hayat veren Ulviye Karaca, projeye veda ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Karaca, ayrılığın kendi talebiyle gerçekleştiğini belirtirken, karakterin hikâyeden nasıl çıkarılacağı ve Şükriye’ye ne olacağı ise yeni bölümlerde netlik kazanacak.