Trabzon’da çekimleri devam eden yapımın sadece Sürmene ilçesinde çekildiği yönündeki hakim algı, bölgede yerel bir polemiğe dönüştü. Sosyal medyada set görüntülerinin ağırlıklı olarak Sürmene üzerinden paylaşılması, çekimlerin önemli bir kısmına ev sahipliği yapan Araklı cephesinde tepkiyle karşılandı. Tartışma, yerel siyasetçilerin konuyu belediye meclis gündemine taşımasıyla resmiyet kazandı.

"SETİN ÖNEMLİ BÖLÜMÜ ARAKLI'DA KURULDU"

Ortahisar Belediyesi CHP’li Meclis Üyesi Serdar Çebi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada tanıtım stratejisindeki eksikliğe dikkat çekti. Dizinin kamuoyuna yalnızca Sürmene’de çekiliyormuş gibi lanse edilmesinin gerçeği yansıtmadığını savunan Çebi, set platformlarının büyük bir kısmının Araklı sınırları içerisinde yer aldığını vurguladı. Araklı'nın dizinin tanıtım materyallerinde geri planda bırakılmasının ilçe halkı ve esnafı nezdinde rahatsızlık yarattığı ifade edildi.

Çekimlerin Trabzon’un farklı ilçelerine yayılmasının kentin genel tanıtımı açısından büyük bir fırsat olduğunu belirten Çebi, her iki ilçenin de hak ettiği değeri görmesi gerektiğini söyledi.