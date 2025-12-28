Taşacak Bu Deniz'de rol alan oyuncuların özel hayatı gündemde. Son olarak Taşacak Bu Deniz’in Gökhan’ı Ali Öner özel hayatıyla konuşuldu. Ali Öner kısa süre önce Livanur Aydın ile nişanlanmıştı. Çift, nişan sonrası mutluluklarını sosyal medya hesaplarından paylaştıkları romantik fotoğraflarla paylaşmıştı. Taşacak Bu Deniz’de Gökhan karakteriyle dikkat çeken genç oyuncu Ali Öner, Ağustos’ta aile arasında sade bir törenle nişanlandığı sevgilisi Livanur Aydın ile yollarını ayırdı. İkili, ortak paylaşımlarını ve nişan karelerini tamamen silerken, birbirlerini takipten de çıkardı.

