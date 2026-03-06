TRT 1’in sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz, son bölümünde Furtuna Konağı sahneleriyle dikkat çekti. Özellikle Fadime, Şerif ve Zarife’nin olaylı sahneleri, izleyicilerin ilgisini ekran başında topladı. Dizi hayranları, konağı yerinde görmek için Trabzon’un yolunu tuttu ve sosyal medyada deneyimlerini paylaştı.

YENİ BÖLÜMDE KONAK SAHNELERİ DİKKAT ÇEKTİ

Yeni bölümde, Şerif ve Zarife pikabın freninin kesildiğini fark ederek Fadime’yi konağa getirme ve Esme’yi konakta tutma planları yaptı. Fragman ve sahneler, Furtuna Konağı’nın doğal güzelliğini ve tarihi dokusunu ön plana çıkardı.

''KONAK İÇİNE GİRİLMİYOR''

Konağı ziyaret edenler, Google yorumlarında izlenimlerini şöyle paylaştı:

“Merak ettiğim bir yerdi, gittim gördüm, çok hoş bir anı oldu.”

“Tek kelimeyle güzel; büyük bir konaktan ziyade tarihî, Osmanlı evi havası var.”

“Sahil kenarında çok şirin bir konak. Konak içine girilemiyor ama önünde fotoğraf çekilebiliyor.”

“Yerinde görmek, o duyguyu yaşamak bambaşka bir deneyim.”

“Manzara ve deniz harika. Evlerin kapılarını çalmadan gezebiliyorsunuz, ama sakinler biraz şikayetçi.”

Dizi çekimi olmayan zamanlarda, ziyaretçiler sokağı gezerek konağın atmosferini deneyimleyebiliyor. Furtuna Konağı, hem dizi sahneleri hem de doğal güzellikleriyle sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor.