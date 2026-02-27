TRT 1’in sezonun dikkat çeken dizisi Taşacak Bu Deniz’in yeni bölümü, son dakika gelişmesiyle ekrana gelmeyeceği açıklandı. İzleyiciler “Taşacak Bu Deniz neden yok?” ve “Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?” sorularını merak ederken, iptalin nedeni de netleşti.

YENİ BÖLÜM MAÇ NEDENİYLE ERTELENDİ

Dizinin yeni bölümünün, Sırbistan - Türkiye | FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri maçı nedeniyle ertelendiği öğrenildi. Sezonun başından itibaren her bölümü büyük ilgiyle takip edilen dizi, bu kez izleyicisinin karşısına çıkmayacak.

YENİ BÖLÜM HAFTAYA YAYINLANACAK

Hikayenin merkezindeki Eleni ve Adil karakterlerinin sırlarının ne zaman ortaya çıkacağı ve dizide neler olacağı ise merakla bekleniyor. Cuma günleri ekrana gelen dizi için sosyal medyada iptal kararına yoğun yorumlar geldi. Dizinin yapım ekibi, yeni bölümün ilerleyen haftalarda ekranlarda olacağını duyurdu.