Vatandaşa her fırsatta sabredeceğiz, porsiyon küçülteceğiz, şükredeceğiz gibi öğütler tekrarlayan iktidarın makam aracı saltanatını hiçbir güç engelleyemiyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in göreve gelirken duyurduğu ‘Tasarruf Genelgesi’ne rağmen kamunun yeni makam aracı alımları sürüyor.

KİRALIKLAR DA VAR

Resmi verilere göre Türkiye’de 119 bin 752 makam aracı var. Almanya’da 9 bin, Fransa’da 8 bin, Japonya’da 10 bin, İtalya’da ise 29 bin makam aracı bulunuyor.

Türkiye’de kamu kurumlarında 120 bine yakın araç varken devlet, yeni araç alımı ve kiralamasına milyarlar aktarmaya devam ediyor. Bu yılın ocak-eylül ayları arasında 3 milyar 598 milyon 103 bin TL’lik taşıt alımı yapıldı. Bunun 1 milyar 288 milyon 716 bin lirasını kara taşıtları oluşturdu. Hava taşıtı alımına 1 milyar 680 milyon 395 bin TL ödendi. Deniz yolu taşıtları ile birlikte toplam rakam 3.5 milyar lirayı geçti. Kamuda araç satın alımlarının yanı sıra bir yandan da araç kiralamaları yapıldı. 2025 yılının ilk 9 ayında kara taşıt kiralamasına 3 milyar 570 milyon 499 bin TL ödendi. Aynı dönemde hava taşıtı kiralaması 9 milyar 191 milyon 828 bin TL oldu.

3 yıl boyunca alınmayacaktı

Geçen yıl yayınlanan Tasarruf Genelgesi’nde “Kamu kurum ve kuruluşlarınca 3 yıl süreyle her ne şekilde olursa olsun yeni taşıt alınmayacaktır” ifadesine yer verilmişti. Ancak genelge kağıt üzerinde kaldı.