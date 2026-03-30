ABD-İsrail ile İran arasında tırmanan savaşın küresel enerji piyasalarında yarattığı sarsıntı, Avustralya'da radikal kararlar alınmasına yol açtı. Artan yakıt maliyetleri ve tedarik zincirindeki ciddi riskler nedeniyle ülkenin iki eyaletinde toplu taşıma hizmetlerinin ücretsiz olacağı açıklandı.

SBS News'ün aktardığı bilgilere göre, bölgedeki jeopolitik gerilim nedeniyle yüzlerce akaryakıt istasyonunda tedarik sıkıntısı baş gösterirken, bu durum tarım ve madencilik gibi kritik sektörlerdeki teslimatları da sekteye uğrattı.

Enerji krizinin halk üzerindeki etkisini kırmak isteyen Victoria eyaleti, 1 Nisan'dan itibaren bir ay boyunca tren, tramvay ve otobüs seferlerini ücretsiz yapma kararı aldı. Eyalet Başbakanı Jacinta Allan, bu adımın artan hayat pahalılığına karşı vatandaşlara nefes aldırmayı ve yakıt tasarrufu sağlamayı hedeflediğini belirtti. Uygulama kapsamında oluşacak yoğun talebi karşılamak için binlerce ek sefer planlandığı bildirildi.

Benzer bir hamle de Tasmania eyaletinden geldi. Tasmania yönetimi, 30 Mart ile 30 Haziran tarihleri arasındaki üç aylık süreçte otobüs ve feribot seferlerinden ücret alınmayacağını duyurdu.

KARAR TARTIŞMALARA NEDEN OLDU

Kriz karşısında atılan bu adımlar, Avustralya genelinde farklı tepkilere neden oldu. Bazı eyaletler ücretsiz ulaşım modeline sıcak bakmadıklarını net bir dille ifade etti. New South Wales (NSW) Ulaştırma Bakanı John Graham, mevcut krizin kısa vadeli bir durum olmadığını vurgulayarak ücretsiz hizmet planlarının bulunmadığını açıkladı.

Batı Avustralya Başbakanı Roger Cook, bölgedeki ulaşım ücretlerinin halihazırda düşük seviyelerde olduğunu savunurken, Güney Avustralya yönetimi ise önceliklerinin ücretsiz ulaşım yerine hayat pahalılığına yönelik farklı mali destek mekanizmaları olduğunu kaydetti.