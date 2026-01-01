Dönemin Enerji Bakanı Berat Albayrak yaz saati uygulamasının kalıcılığı için sürekli tasarrufu işaret etti ancak aradan yıllar geçmesine rağmen tasarrufa ilişkin net bir veri elde edilemedi. Mevcut Bakan Alparslan Bayraktar da 2016'dan bu yana 13 Milyar Kilowat saat elektrik tasarruf edildiğini anlattı.

Tasarruf açıklamasına itiraz bilim dünyasından geldi. Akademik makaleler yaz saatinin enerji tasarrufu sağlamadığını sabah tüketimini artırdığını gösterdi. Makalelere göre 2016'dan sonra sabahları elektrik tüketimi yüzde 3.4 artarken akşam üzeri ise yüzde 3.5 geriledi.

Bir diğer çalışmaya göre ise "kalıcı yaz saati uygulaması ölçülebilir bir elektrik enerjisi tasarrufuna yol açmadı" tespiti yapıldı.

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Gürhan Gürler'e ise enerji tasarrufu sağlandığı belirtilen İTÜ raporuna kimsenin erişemediğini söyledi.