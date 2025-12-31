Avrupa’nın küçülen kasaba ve köyleri, nüfus kaybını tersine çevirmek için dikkat çeken teşvik programları sunmaya devam ediyor.

2026 yılında başvuruya açık olacak birçok yerleşim, hem ev sahibi olma hem de iş kurma hayali kuranlara maddi destek sağlıyor. Bu programlar, yeni sakinlere sadece düşük maliyetli konutlar değil, aynı zamanda nakit hibeler, kira desteği ve çocuk yardımları da vadediyor.

400 BİN EUTO BÜTÇE AYIRDILAR

İtalya'nın Toskana bölgesinde, Siena'nın batısında yer alan Radicondoli köyü, 2026’da taşınacaklara kira ve satın alma desteği sağlayacak. Belediye Başkanı Francesco Guarguaglini’nin liderliğinde 400 bin eurodan fazla bütçe ayrılan bu programla, yeni gelenlerin ilk iki yılının yarı kira masrafı karşılanacak.

Ev alacak kişilerin ise en az 10 yıl boyunca bölgede yaşama taahhüdü vermesi gerekiyor. 2023’te başlayan programla, nüfusu 3.000’den 966’ya düşen kasabaya 60 yeni kişi taşındı.

İSPANYA'DA İKİ FARKLI PROGRAM

İspanya’da da benzer girişimler devam ediyor. Özellikle Ponga (Asturias) ve Extremadura gibi kırsal bölgelerde belediye destekli teşvikler mevcut. Ancak bireysel başvuruların zorluğu nedeniyle artık iki özel platform devreye giriyor: Holapueblo ve Volver al Pueblo.

Holapueblo, küçük yerleşimlere girişimci taşımak isteyen ve başvuru sürecinde rehberlik sunan bir organizasyon. Bir iş fikri olan ve İspanya’da yasal olarak yaşayıp çalışabilecek kişiler bu programa başvurabiliyor.

Volver al Pueblo ise kırsal bölgelerde konut, iş ve arazi olanaklarını tek bir harita üzerinde sunuyor. Platform, uygun fiyatlı evleri ve iş fırsatlarını başvuru sahipleriyle buluşturup, taşınma sürecini kolaylaştırıyor.

RESTORE EDENE 70 BİN EURO

İrlanda hükümeti ise 2023’te başlattığı “Our Living Islands” politikası kapsamında, ülkenin adalarında terk edilmiş evleri restore edenlere 70 bin euroya kadar nakit teşvik veriyor.

Bu teşvikten yararlanmak için 2007’den önce inşa edilmiş, en az iki yıldır boş olan bir yapı satın alınmalı. Başvuranlar bu evi ya kendileri kullanmalı ya da kiraya vermeliler. Parayla yapılabilecek işler arasında yalıtım, yapısal onarımlar ve dekorasyon bulunuyor.

SARDUNYA'DAN 105 BİN EURO HİBE

İtalya’nın Sardunya Adası da 2026’da nüfusunu artırmak isteyen bölgeler arasında yer alıyor. 3.000’den az nüfusa sahip köylere taşınanlara 15 bin euroya kadar ev alım veya onarım hibesi sağlanıyor.

Ayrıca, bölgede kalanlara çocuk başına aylık yardım da veriliyor: İlk çocuk için 600 euro, sonraki çocuklar için 400 euro olmak üzere beş yaşına kadar destek sunuluyor. Girişimcilere ise yerel istihdam yaratacak projeler için 20 bin euroya kadar fon verilebiliyor.

5 BİN EURO MAAŞ, ÜCRETSİZ KONAKLAMA

Daha farklı bir deneyim arayanlar için İskoçya’daki Handa Adası, altı aylık görev süresiyle bir doğa koruma görevlisi arıyor.

İskoçya Yaban Hayat Vakfı tarafından yürütülen bu proje kapsamında, başvuran kişi kuş popülasyonlarını gözlemleyecek ve doğal ortamda yaşam sürecek.

Aylık 5 bin euro maaşın yanı sıra, adada ücretsiz konaklama da sağlanıyor. Ancak temel ihtiyaçlar için ana karaya sadece tekneyle ulaşılabiliyor.