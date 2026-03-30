Akdeniz’in kalbinde, dünyanın en güzel plajlarına komşu bir köyde yaşamak artık sadece bir hayal değil. İtalya’nın Sardinya adası, nüfusu azalan kırsal bölgelerini canlandırmak amacıyla dev bir teşvik paketini devreye soktu. Adadaki sakin yaşamı tercih eden yeni sakinlere 15 bin euroya yani 765 bin TL'ye kadar geri ödemesiz destek sağlanıyor.

PLAJIN DİBİNDE TEMİZ BİR SAYFA

Sardinya yönetimi, genç nüfusun şehirlere göç etmesiyle sessizliğe bürünen köylerini yeniden ayağa kaldırmak için 45 milyon euroluk dev bir bütçe ayırdı. Dünyaca ünlü Cala Goloritze plajı gibi doğa harikalarına ev sahipliği yapan ada, yeni sakinlerine sadece güneş ve huzur değil, aynı zamanda ekonomik bir başlangıç kapısı aralıyor.

15 BİN EURO DESTEK İÇİN GEREKEN ŞARTLAR

Programdan yararlanmak ve Akdeniz rüyasını gerçeğe dönüştürmek isteyenler için belirli kurallar bulunuyor:

Nüfus Sınırı: Destek, yalnızca nüfusu 3 binin altında olan küçük belediyelerdeki mülkler için geçerli.

Mülk Şartı: Verilen hibe, ev alımı veya mevcut bir evin restorasyonu için kullanılabiliyor. Ancak destek miktarı, toplam maliyetin %50’sini geçemiyor.

Yerleşim Taahhüdü: Bu bir tatil desteği değil, uzun vadeli bir yerleşim projesi. Başvuru sahiplerinin, mülkü aldıktan veya tadilatı bitirdikten sonraki 18 ay içinde resmi ikametgahlarını bu köye taşımaları gerekiyor.

ÇOCUK SAHİBİ OLMAK İSTEYENLERE EK DESTEK

Sardinya, sadece ev alımında değil, aile kurma sürecinde de yeni sakinlerinin yanında duruyor. Nüfus kaybını tersine çevirmek isteyen yönetim, çocuk teşviklerini de pakete ekledi. İlk çocuk için 5 yaşına gelene kadar aylık yaklaşık 600 euro destek, ikinci çocuk için ise aylık 400 euro ek ödeme sağlanıyor.

KIRSAL DOKUYU YENİLİYORLAR

Sardinya Başkanı, programın temel amacının "en kırılgan bölgelerin ekonomik dokusunu geliştirmek" olduğunu vurguluyor. Gençlerin bölgede kalması ve yeni ailelerin adaya katılmasıyla köylerin ekonomik olarak güçlenmesi hedefleniyor.

Eğer halihazırda benzer bir İtalyan köyünde yaşamıyorsanız ve Avrupa’nın en egzotik adalarından birinde kök salmaya hazırsanız, Sardinya’nın bu cömert teklifi hayatınızı değiştirebilir.