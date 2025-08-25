Orman Genel Müdürlüğü’ne bağlı eğitim uçağı, Bucak’a bağlı Elzası köyü Kavaklı Mahallesi Mezarbelen mevkisinde Karacaören Baraj Gölü’ne düştü. Olayın ardından bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi.
2 PERSONEL UÇAKTAYDI
Antalya’dan havalanan uçağın tatbikat sırasında düştüğü ve mürettebatın kurtarıldığı bildirildi.
VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI
Burdur Valiliği, “Eğitim uçağı su almaya çalışırken kalkış yapamadı ve kırıma uğradı. İlk belirlemelere göre uçakta 2 kişi bulunuyordu ve sağlıklı bir şekilde karaya çıkarıldılar” açıklamasında bulundu.