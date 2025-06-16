Sezonu yüksek fiyatlar ve düşük doluluklarla açan turizm sektörü yaz sezonu tarifelerinde sektörün lider ülkelerinden İspanya’yı da geride bırakırken, sanayide olduğu gibi kur politikası nedeniyle rekabetçilikte de alt sıralara düşüyor.

REKABETÇİLİK BİTTİ

Özellikle şubat ve martta geçen yılın yüzde 13’lere varan oranlarda gerisine düşeni yılın ilk 4 ayında ise 10.5 milyon turist sayısı ile 2024’e göre yüzde 0.6’lık düşüş yaşayan sektör maliyetler ve kur seviyesi nedeniyle fiyat düşüremediğine işaret etti. Haziran itibarıyla turist sayısında geçen senenin rakamlarını yüzde 3-5 oranında geçeceklerini kaydeden Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kavaloğlu, “Biz kur politikasından dolayı fiyatları yukarı doğru çekmek zorunda kaldık. Burada temmuz ağustos için herhangi bir indirim yapma hakkımız kalmadı.Temmuz ağustos fiyatları İspanya’nın da üstüne çıktı ve burada rekabetçiliğimiz kalmadı. İstihdam maliyetimiz yüzde 60 arttı. Fiyatları son 4 yılda Euro bazında yüzde 43 artırmış olduk. Türkiye, kurun sabit kalmasından dolayı rekabetçi olma şansını yitiriyor” dedi.

Antalya için yılın ilk 3 ayının iyi geçmediğini mayıs verilerinde de geçen yılın yüzde 1 kadar

gerisinde kalınabileceğini belirten Kaan Kavaloğlu, geçen yıl Avrupa şampiyonası ve olimpiyatlarının da sektörü etkilediğini bu yıl ise yaz döneminin daha

iyi geçebileceğini dile getirdi.

Gelirlerde Türkiye’yi ikiye katladı

İspanya Endüstri ve Turizm Bakanı Jordi Hereu, 2024 yılında İspanya’ya 94 milyon turistin geldiğini ve ülkeye 126 milyar Euro turizm geliri bıraktıklarını açıklamıştı. Türkiye ise geçen yılı 62 milyon turiste karşılık 60 milyar dolarlık turizm geliri ile kapatmıştı. İspanya’da yılın ilk iki ayında gelirler yüzde 9 artarken, yılın ilk 4 ayında İspanya’ya giden ziyaretçi sayısı ise bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7.1 artışla 25.6 milyona ulaştı.