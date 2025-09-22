Moda tasarımcısı ve sosyal medya fenomeni Kitzia Mitre, oğlu Pedro ile sahil gezisinden döndükten sonra küçük çocuğun rahatsızlığını fark etti. Pedro’nun kulağında bir şeylerin hareket ettiğini söylemesi üzerine yerel sağlık merkezinin yolunu tuttular. Muayenede doktorlar, kulak kanalında küçük bir yengeç olduğunu keşfetti.

ÇOCUK KAYIT ALTINA ALINMASINI İSTEDİ

Daily Mail'de yer alan habere göre; Pedro, doktorun canlı yengeci kulağından çıkardığı anların kaydedilmesini istedi. Videoda, küçük çocuğun annesinin elini sımsıkı tuttuğu ve korku içinde "Kör mü olacağım?" diye sorduğu anlar yer aldı. Annesi ise onu sakinleştirerek bu durumun geçici olduğunu söyledi.

YENGEÇ HALA CANLIYDI

Yengeç çıkarıldığında hâlâ canlıydı ve muayene yatağında yürümeye başladı. Mitre, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Yeni bir korku açıldı: Pedro’nun kulağına bir yengeç girdi. Böyle bir şeyin olması çok düşük ihtimal ama oldu” ifadelerini kullandı. Şakayla karışık, “Bu videonun çekiminde hiçbir yengece zarar verilmemiştir” diye de ekledi.

VİDEO VİRAL OLUNCA BENZER DENEYİMLER PAYLAŞILDI

Pedro’nun yaşadığı olayın videosu kısa sürede sosyal medyada viral oldu. Pek çok kullanıcı, kendi vücutlarına giren canlılarla ilgili hikâyelerini paylaştı. Bir kullanıcı, “Bir keresinde kulağıma hamam böceği girdi, hareket ettiğini hissediyorsunuz, çok acı verici ve rahatsız edici,” yorumunu yaptı.

BENZER OLAYLAR FARKLI ÜLKELERDE DE YAŞANDI

Benzer olaylar daha önce farklı ülkelerde de yaşandı. 2014’te Avustralya’da Hendrik Helmer, kulağına giren bir hamam böceği yüzünden dayanılmaz acılar çekti. 2013’te Arkansas’ta yaşayan Grant Botti, kulağında dört inç (yaklaşık 10 cm) uzunluğunda bir kırkayak buldu ve kendi çabasıyla çıkardı. Çinli bir kadın ise kulağında yaşayan küçük bir örümcek ve onun kabuğu ile hastaneye başvurdu.