Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kavaloğlu, tatil sürelerinin 4-5 güne çıktığını aktararak, “Rezervasyonlar çok az ve kısaydı süreler yoğun değildi. Şimdi ciddi hareketlilik oldu. Okul tatili ile birleşti” diyerek bayram sonrası için de rezervasyon aldıklarını kaydetti.

DOLULUKLAR ARTACAK

Kararın turizm sektörüne yaraması için 15 gün öncesinde açıklanması gerektiğini belirten Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Mehmet İşler ise, “Geçen yıl bu dönemlerde yüzde 100’lere varan doluluklar vardı. Şu anda yüzde 85’teyiz. Alınan bu karar ile birlikte bu dolulukların artacağını düşünüyoruz. Dolulukta yakalayamasak da cirolarda yakalarız” ifadelerini kullandı.

3 GÜNLÜK KOS TATİLİ 179 EURO

Bayram dönemimde tur şirketleri de farklı tur paketleri sunuyor. İspanya’da 7 gece kalışlı tur fiyatı kişi başı 1.199 Euro’dan başlarken, Yunanistan’ın Kos adasında 3 gecelik bir tatilin fiyatı ise kişi başı 179 Euro seviyesinde. Antalya’da tek çocuklu bir ailenin 7 gecelik tatil ücreti 90 bin TL, Bodrum’da ise 85 bin ile 111 bin TL arasında değişiyor.