Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Dubai’yi ziyaret eden turistler, ülkede uygulanan katı kurallar nedeniyle günlük davranışlarına dikkat etmek zorunda kalıyor. Mütevazı giyinme zorunluluğu, kamusal alanda aşırı samimiyetten kaçınma, sarhoş halde dolaşmama ve reşit olmayan kişilerle ilişkiye yönelik ağır cezalar, bilinen düzenlemeler arasında yer alıyor.

AĞIR PARA CEZASI VAR

Ancak ülkede daha az bilinen ve ihlal edildiğinde yüksek para cezalarına yol açan kurallar da bulunuyor. TikToker Tetiana Koryna, bu kuralları sıraladığı bir videoda cezaların bazı durumlarda 493.932,38 dirheme (5 milyon 670 bin TL) kadar çıkabildiğini belirtti.

HALKA AÇIK ALANLARDA UYUMAK YASAK

Dubai’de halka açık alanlarda uyumak yasak. Bu kuralı ihlal edenlere yaklaşık 297,28 dirhem( 3 bin 410 TL) para cezası uygulanıyor.

SOKAĞA ÇÖP ATMANIN BEDELİ AĞIR

Kentte çöp atmaya karşı sıfır tolerans politikası yürürlükte. Tetiana Koryna’nın aktardığı bilgilere göre yere çöp atanlara 494,92 dirhem (5 bin672 TL) ceza kesiliyor.

CADDEYİ KURALSIZ GEÇMEK

Trafiğin bulunduğu bir noktada kontrolsüz şekilde karşıdan karşıya geçmek veya koşarak geçmek de yasak. Bu kuralı ihlal edenlere 392,19 dirhem (4 bin 501 TL) para cezası uygulanıyor.

HALKA AÇIK ALANDA ARAÇ YIKAYANLAR YANDI

Dubai’de sokakta araç yıkamak da cezai yaptırım gerektiriyor. Bu ihlalin bedeli 494,92 dirhem olarak kaydedildi.

İZİNSİZ FOTOĞRAF ÇEKMEK HAPİSLE SONUÇLANABİLİYOR

Birinin izni olmadan fotoğrafını çekmek, özellikle görüntülerin sosyal medyada paylaşılması durumunda, gizlilik ihlali sayılıyor. Bu davranış, 148.698,64 ile 493.932,38 dirhem arasında para cezasına veya altı aya kadar hapis cezasına neden olabiliyor. Yetkililer ayrıca ülkede izinsiz uçak fotoğraflarının çekilmesine ve bazı devlet binaları ile askeri tesislerin görüntülenmesine karşı da uyarıda bulunuyor.