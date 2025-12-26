Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yoldan çıkıp yaklaşık 10 metreden yuvarlanan otomobildeki 27 yaşındaki Mahir Çanak ile 25 yaşındaki eşi Zeynep Çanak ve 3 aylık bebekleri yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre Ankara- Beypazarı kara yolunda ilçe girişinde 10 kilometre mesafede seyir halinde bulunan Mahir Çanak’ın virajda kontrolünü yitirdiği 06 KOP 14 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir sebeple yoldan çıkarak 10 metre yükseklikten yuvarlandı. Araç hurdaya dönerken, kazayı gören diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede sürücü Mahir Çanak ile yanındaki eşi Zeynep Çanak ve 3 aylık oğullarının yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ankara'da güvenlik görevlisi olarak çalışan Mahir Çanak'ın, hafta sonu tatilini geçirmek üzere ailesi ile memleketi Beypazarı'na geldiği öğrenildi. Acı haberi alıp kaza yerine gelen çiftin yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.