Ramazan Bayramı öncesinde iş dünyasında en çok merak edilen konulardan biri bayram mesaisi oldu. 19 Mart Perşembe günü arife ile başlayıp pazar gününe kadar sürecek 3,5 günlük tatilde görev yapacak asgari ücretliler için ek ödeme detayları belli oldu. Çalışanlar, bayram günlerinde görev yapmaları halinde çift yevmiye alacak.

BAYRAMDA ÇALIŞMA ZORUNLU MU?

Bayramda çalışmak işçinin yazılı onayına bağlı. İş sözleşmesinde ya da toplu iş sözleşmesinde açık bir hüküm yoksa, çalışan bayram mesaisine kalmak zorunda değil. Onay olmadan zorunlu mesai yaptırılamıyor.

ÇİFTE YEVMİYE NASIL HESAPLANIYOR?

Resmi tatillerde çalışmayan işçi maaşını tam alıyor. Ancak bayramda çalışan işçiye, çalıştığı her gün için normal günlük ücretine ek olarak bir günlük ücret daha ödeniyor. Böylece ödeme “çifte yevmiye” şeklinde yapılıyor.

HAFTA SONUNA DENK GELEN BAYRAMDA ÜCRET ARTIYOR

Bu yıl Ramazan Bayramı, birçok çalışan için hafta tatiline denk geliyor.

Eğer bayram mesaisi, işçinin haftalık izin gününe rastlarsa o gün için ödeme yüzde 50 zamlı yapılıyor. Yani bir günlük ücret yerine 1,5 günlük yevmiye hesaplanıyor. Bu durum toplam ek ödemeyi artırıyor.

ARİFE GÜNÜ VE FAZLA MESAİ DETAYI

Arife günü (19 Mart Perşembe) saat 13.00’ten sonrası resmi tatil kapsamında. Bu saatten sonra yapılan çalışmalar için yarım günlük ek ücret ödeniyor.

Ayrıca işçinin haftalık çalışma süresi 45 saati aşarsa, bayram yevmiyesine ek olarak yüzde 50 zamlı fazla mesai ücreti de hesaplanıyor.

EK ÜCRET YERİNE İZİN VERİLEBİLİR Mİ?

Hayır. Bayramda yapılan çalışmaların karşılığı mutlaka nakit olarak ödenmek zorunda. İşveren, ek ödeme yerine izin kullandırarak bu yükümlülükten kaçınamıyor.

ÖRNEK MESAİ HESABI

Aylık brüt ücret: 33.030 TL

Günlük ücret: 1.101 TL

3,5 günlük ek ödeme: 3.853,50 TL

PAZAR GÜNÜ HAFTA TATİLİ OLANLAR

2,5 günlük ek ödeme: 2.752,50 TL

Pazar için yüzde 50 zamlı ek ödeme: 1.651,50 TL

Toplam: 4.404 TL

CUMARTESİ VE PAZAR HAFTA TATİLİ OLANLAR

1,5 günlük ek ödeme: 1.651,50 TL

Cumartesi için yüzde 50 zamlı ödeme: 1.651,50 TL

Pazar için yüzde 50 zamlı ödeme: 1.651,50 TL

Toplam ek ödeme: 4.954,50 TL

Özetle, Ramazan Bayramı’nda mesaiye kalan asgari ücretliler için çifte yevmiye uygulaması devreye giriyor. Hafta tatiline denk gelen günlerle birlikte ek ödeme 4.955 TL’ye kadar çıkabiliyor.