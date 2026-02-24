Türkücü kimliği kadar yatırımlarıyla da sık sık gündeme gelen İbrahim Tatlıses, bu kez eski menajeri Şule Yazar’ın açıklamalarıyla konu oluyor. Yazar, katıldığı Gel Konuşalım programında hem Tatlıses’le yaşadığı anlaşmazlığı hem de aile içi yaşandığını öne sürdüğü olayları anlattı.

Eski menajer, otel meselesi nedeniyle savcılığa başvurduğunu belirterek yaşadıkları anlaşmazlığı dile getirirken, "Talepleri karşılık görmeyince ters düştük kendisiyle. İbrahim Bey kendi kendini dolduruşa getiren bir kişilik" ifadelerine yer verdi.

"KAZADAN SONRA İBRAHİM BEYİN EVİNDE TOPLANTI YAPILDI"

Programın sunucularından Ece Erken, Tatlıses’in kızı Melek’in bir kazadan sonra babasının mal varlığını araştırıp araştırmadığını sordu. Bunun üzerine Yazar, şu ifadeleri kullandı:

"Evet İdo ile birlikte mal varlığının listesini öğrenmek istediler. Onlar zaten böyle bir konuşmaya giderken kaza geçirdiler. Kaza da görüşmeye engel oldu. Kazadan sonra da İbrahim Bey'in evinde toplantı yapıldı. Diğer çocukları da çağırarak orada bir kağıt kalem alınıp mal varlığı listesi talebinde bulundular."

Yazar, söz konusu kazanın Bodrum’da yaşandığını ve olay sonrası süreçte de gelişmelerin sürdüğünü dile getirdi.

AİLE İÇİNDE TARTIŞMA İDDİASI

Eski menajer, mal varlığı listesinin hazırlandığı süreçte aile içinde bir gerilim yaşandığını ileri sürdü. Yazar, Tatlıses’in kızı Melek Zübeyde ile arasında sorun çıktığını iddia ederek, söz konusu liste hazırlanırken baba-kız arasında tartışma yaşandığını, bu nedenle bir süre görüşmediklerini ve Tatlıses’in hayattayken mal varlığıyla ilgili böyle bir konuşma yapılmasına tepki gösterdiğini öne sürdü. Ayrıca Yazar, bu nedenle Melek Zübeyde ile uzun süre iletişim kurulmadığını da iddialarına ekledi.

İddialar gündem olurken, Tatlıses cephesinden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.