Tarihin en ünlü çizgi romanları arasında yer alan Superman, 1939 yılında piyasaya sürülerek sayısız çizgi roman ve film serisiyle günümüze kadar şöhretini sürdürdü.



Tarihi çizgi roman, şimdilerde ise tuhaf bir milyoner olma hikayesinin başrolünde yer alıyor. ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan kardeşler, 2024 yılında hayatını kaybeden annelerinin eşyalarını düzenlemek üzere konakladığı daireye gitti.





TAVAN ARASINDA TESADÜFEN BULUNDU



Üç kardeş, evde yaptıkları temizlik sırasında eski gazetelerin bulunduğu bir kutu keşfetti ve kutudan çıkan gazete ile dergileri incelemeye başladı. Adlarını kamuoyu ile paylaşmayan kardeşler, 1939 tarihli Superman çizgi romanının ilk serisini karşılarında gördüklerinde bunun çok değerli bir sayı olabileceğini düşündü.



Yapılan araştırmalarda annelerin, çizgi romanı 9 yaşındayken San Francisco’da yaşadığı dönemde satın aldığı ve o günden beri çok iyi şekilde saklandığı ortaya çıktı.



387 MİLYON TL'YE SATILDI



Kardeşler, annelerinin yıllar içinde “bir yerlerde nadir çizgi romanları olduğunu” söylediği, ancak kendilerinin bunları bir türlü bulamadığını belirtirken, 86 yıllık olmasına rağmen mükemmel bir kondisyona sahip olan çizgi roman, endüstride kullanılan 10 puanlık derecelendirme sisteminde 9,0 puan alarak bugüne kadar bilinen en yüksek puanlı Superman No 1 kopyası olarak kayıtlara geçti.

Uzmanlar, dünyada 6,0 ve üzeri puana sahip yalnızca yedi adet Superman No 1 nüshası bulunduğunu hatırlatırken, tarihi sayı 9,12 milyon dolara (yaklaşık 387 milyon TL) satılarak tarihin en pahalı çizgi romanı unvanını eline geçirdi.



500 BİN ADET BASILMIŞTI



Superman No 1’in ilk baskısının 500 bin adet basıldığı, ardından 250 bin ve 150 bin adetlik ek baskıların yapıldığı, ancak derginin kapağının çıkarılıp poster olarak kullanılmasına yönelik davet nedeniyle sağlam kopyaların günümüzde son derece nadir bulunduğu biliniyor.