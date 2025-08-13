Colorado Parklar ve Yaban Hayatı (CPW) yetkilileri, enfeksiyonun deride genellikle baş bölgesinde oluşan siyah nodüllerle kendini gösterdiğini, bazen bu nodüllerin uzayarak boynuz şeklini alabildiğini belirtiyor. Fort Collins sakini Susan Mansfield, gördüğü tavşanı şu sözlerle anlattı:

"Siyah kürdanlar ya da dikenler ağzının etrafından çıkıyor gibiydi. Kışın öleceğini sandım ama ölmedi. Ertesi yıl tekrar geldi ve çıkıntılar büyüdü."

"ÖLÜMCÜL BİR ENFEKSİYON"

CPW'ye göre çoğu yaban tavşanı bu virüsü atlatabiliyor ve iyileştikten sonra çıkıntılar kayboluyor. Ancak tavşanın yemek veya su içmesini engellerse ölümcül olabiliyor. Bu nedenle hayvanların yaşam fonksiyonlarını engellemediği sürece uyutulmaları önerilmiyor.

SADECE TAVŞANLARI ETKİLİYOR

Fox News'in haberine göre virüs, yalnızca tavşanlara bulaşıyor ve diğer türlere geçmiyor. Ancak evcil tavşanlar, özellikle dışarıda besleniyorlarsa veya yaban tavşanlarıyla ya da onları ısıran böceklerle temas ederlerse hastalığa yakalanabiliyor. CPW, evcil tavşanlarda bu hastalığın daha ağır seyrettiğini ve mutlaka veteriner tedavisi gerektirdiğini vurguluyor.

Yetkililer, hastalıklı tavşanlara dokunulmaması uyarısında bulunurken, şu an için bilinen bir tedavinin olmadığını da belirtiyor.