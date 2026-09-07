Tavuk eti tüketiminde sıklıkla karşılaştırılan göğüs ve but parçalarının besin profilleri detaylandırıldı. Diyet listelerinin vazgeçilmezi olan göğüs eti yüksek protein oranıyla öne çıkarken, but eti ise içerdiği mineral zenginliğiyle dengeli beslenmede kritik bir rol oynuyor.

TAVUK GÖĞSÜ VE BUT ARASINDAKİ FARK NEDİR?

100 gram derisiz fırınlanmış tavuk göğsü 31 gram protein ve 165 kalori sunarken, aynı miktardaki tavuk budu 24,8 gram protein ve 179 kalori barındırıyor. Göğüs eti düşük yağ oranıyla protein odaklı beslenenler için öne çıkarken, but eti ise içerdiği sağlıklı yağ yapısıyla pişirme sırasında eti daha sulu ve lezzetli tutuyor.

HANGİ PARÇA DAHA FAZLA MİNERAL İÇERİYOR?

Sağlıklı seçimlerde besin değerinin sadece proteinle sınırlı kalmadığı, mineral dengesinin de göz önüne alınması gerektiği belirtiliyor. Tavuk budu göğüs etine kıyasla daha yüksek oranda demir ve çinko sunarken, tavuk göğsü ise potasyum ve fosfor değerleri açısından öne geçiyor.

EN SAĞLIKLI TÜKETİM İÇİN NE YAPILMALI?

Etin sağlık üzerindeki nihai etkisi seçilen parçanın ötesinde pişirme yöntemi ve deri kullanımıyla şekilleniyor. Derisinden arındırılan etlerin haşlama, fırın veya ızgarada hazırlanması, ek kalori ve yağ yükünü engelleyerek her iki parçadan da maksimum fayda elde edilmesini sağlıyor.